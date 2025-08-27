暑い時期は、ラクに着られる映えワンピを選びがちという方が多いのでは？しかし、ラク＝老け見えしてしまうというお悩みも…。そこで今回は、スタイリストの水野利香さんに教えてもらったIラインシルエットのワンピ×厚底サンダルのコーディネートをご紹介します。着痩せ＆スタイルアップ効果抜群なので、試してみてくださいね。縦長シルエット×厚底で着やせ度アップ！【Iライン×ボリュームソール】ストンとしたIラインワンピ