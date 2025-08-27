◆楽天―ソフトバンク（27日、秋田）ソフトバンクの柳町達が、貴重な追加点となる適時打をマークした。1点リードの4回。先頭の牧原大成が遊撃内野安打で出塁すると、今宮健太が通算400犠打となる投前への送りバントで1死二塁とチャンスメークした。柳町は古謝樹の真っすぐを逆方向にはじき返し、二走牧原大が生還した。ベテラン今宮の犠打を得点につなげ、メモリアルに花を添えた。柳町は「（今宮）健太さんが400個目の