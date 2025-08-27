地域政党「再生の道」の石丸伸二代表（43）が2025年8月27日に記者会見を開き、代表を退任すると発表した。また、9月中旬に後任を決める代表選考会を行い、9月16日に新代表を公表する。この会見で、東京新聞・望月衣塑子記者と石丸氏が激しく議論する一幕がネット上で注目を集めている。会見が始まる前、石丸氏が記者に苦言を呈したことを受け、望月氏は「メディアや記者を攻撃し続けている」と質疑応答で批判。その後11分ほど論戦