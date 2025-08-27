ＴＢＳ系「秘密のストレス共有バラエティめ組の園」が２６日に放送された。令和のストレスを考察するバラエティー。この日は「ＳＮＳストレス賢者会談」。ＳＮＳでのイラッとする自身への書き込みを明かし合った。あのちゃんこと、歌手でタレント・あのは「遠くで見てる分には面白いけど近くにはいてほしくない」と書き込まれることが多いと述懐。さらにアンチ系の書き込みに対しては「プロフィール（まで）僕、絶対飛ぶ