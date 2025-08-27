三菱商事は、秋田県と千葉県沖の3つの海域で計画していた洋上風力発電事業から撤退すると発表しました。三菱商事・中西勝也社長：ご期待に沿えぬ結果となったことを心より申し訳なく思います。当社といたしましても、断腸の思いでございます。三菱商事の中西社長は、資材の高騰により「入札時の見込みよりも建設費用が2倍以上の水準まで膨らんだ」と説明しました。政府は洋上風力を再生可能エネルギーの柱に位置づけており、今回の