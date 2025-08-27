「ＤｅＮＡ−阪神」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・筒香が六回、３試合連続の１１号中越えソロを放った。０−２の六回１死、阪神の２番手・岡留の速球をとらえた打球が、中堅右のスタンドに吸い込まれた。筒香は２４日・巨人戦で１本、２６日・阪神戦では２本の本塁打を放っており３戦計４発目。筒香の３試合連発は１８年５月１８〜２０日の巨人３連戦以来で、７年ぶり。筒香は球団を通じて「打ったのはストレート