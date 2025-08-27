『チ。―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した魚豊氏の連載デビュー作を原作とした劇場長編アニメ『ひゃくえむ。』（9月19日全国公開）の完成披露試写会が27日、都内で行われ、声優を務めた松坂桃李、染谷将太、内山昂輝、津田健次郎、メガホンを取った岩井澤健治監督が登壇。内山が染谷の演技に受けた衝撃を明かした。【動画】内山昂輝、舞台挨拶でマイペース退場津田健次郎らが一礼する