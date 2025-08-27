◆テニス▽全米オープン（２６日、米国・ニューヨーク）１回戦を勝った２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（フリー）が、ド派手なファッションを見せた。全米ではお決まりの派手な新ウェアで登場。ところどころにラメが入ったオレンジレッドのワンピースに、頭に散りばめられた髪留めも同色でラメ入り。シューズも同色で、入場時に常につけているヘッドホンもキラキラにデコレーション済