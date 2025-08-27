◇女子プロゴルフツアーニトリレディスプロアマ戦（２７日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）静養に充てた前週、河本結（リコー）は木曜までクラブを握らずに体調回復に努め、週末に人生初の滝行を群馬で敢行した。「ずっと行ってみたかった。めっちゃスッキリした。集中して無になれた」と成果を実感している。３週前の北海道ｍｅｉｊｉカップで今季初優勝を挙げるも、次週のＮＥＣ軽井沢７２は予選落ち。「