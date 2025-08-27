ハロー！プロジェクト所属の８人組アイドル「ＯＣＨＡＮＯＲＭＡ」（オチャノーマ）が２７日、東京・池袋サンシャインシティで５枚目のシングル「女の愛想は武器じゃない／学校では教えてくれないこと」の発売記念イベントを行った。「女の愛想は―」で着用した黒のシックな装いで登場した８人。女性のしなやかな強さを描いた同曲について、窪田七海は「新たなオチャノーマのかっこよさや強さを感じてもらえる曲」と自信をの