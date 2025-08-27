◆天皇杯▽準々決勝相模原―神戸（２７日・レモンＳ）Ｊ３の相模原は昨年度の王者であるＪ１神戸と対戦し、前半を１―１で終えた。勝利すれば、２０２０年度の秋田以来、Ｊ３クラブでは５年ぶりの天皇杯４強となる。相模原は２３日の北九州戦（１〇０）から先発を７人変更。元日本代表ＦＷ武藤雄樹らをシュタルフ悠紀リヒャルト監督は起用した。神戸はＭＦ井出遥也以外の１０人を、２３日のＣ大阪戦（１△１）から変えた。