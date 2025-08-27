ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時30分～17時、火～金曜日15時30分～17時35分）、8月27日の放送に元・日刊スポーツ編集局長の久保勇人が出演。トランプ大統領によって現在、アメリカで話題の手法「ゲリマンダー」について解説した。 長野智子「（トランプ大統領によるゲリマンダーについて）ア