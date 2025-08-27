昭和初期に建てられ、戦火も免れた鹿児島市の県教育会館。来月、取り壊されることになり、きょう27日、「おわかれ見学会」が開かれました。 県教育会館は1931年に建てられた鉄筋コンクリート造りの3階建てで、太平洋戦争でも焼け残りました。 管理する県教育会館維持財団は当初、建物の保存活用を模索していましたが、建物の購入希望者が見つかりませんでした。 （記者）「県教育会館。来月の解体を前に、最後のおわかれ