巨人の田中将大投手が28日の広島戦（マツダスタジアム）で史上4人目の日米通算200勝をかけて先発登板する。27日はキャッチボールなどで調整し、過度な緊張感を感じさせず「いつも通り登板を迎える感じ。とにかく集中してしっかり頑張る」と話した。前回登板の21日のヤクルト戦で5回1失点と好投し、4月3日以来の白星となる2勝目を挙げた。その後も調整は順調のようで「いい感じで過ごせている。シーズン最後まで走りきりたい」