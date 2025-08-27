間もなく新米の季節を迎える「コメ」の価格について。こちらは5キロあたりの価格の推移です。備蓄米の店頭販売で一時は落ち着きましたが、ここ2週間で250円以上上昇し、3804円となっています。こうした中、JA全農長野は新米価格の基準となる概算金を27日、明らかにしました。JA全農長野米穀課池田吉隆 課長「作付け量の一番多いコシヒカリA地区は（60キロあたり）2万8240円…」27日、JA全農長野が発表したコメの概算金。概算金とは