やや円が売られる、ドル円１４８円台乗せとともにクロス円も下げ渋り＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円が堅調。本日の高値を148.13近辺まで伸ばしている。クロス円も下げ渋りとなっており、総じてやや円売りが優勢に。 USD/JPY148.08EUR/JPY171.52GBP/JPY198.91