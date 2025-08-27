ボートレース平和島の「BTSオラレ刈羽開設9周年記念」は予選3日目が終了した。3日目、動きが目立っていた一人が品川賢次（51＝群馬）だ。2日目まで3、4、4着と中間着が続いていた品川。3日目オープンニング1Rは1号艇で登場。インからスタートはコンマ19と6番手と後手に回ったが、伸び返して先マイ。そのまま押し切って今節初勝利をマークした。レース後、開口一番「頑張りましたね」と笑顔。「エンジンは伸び型ですね。1マー