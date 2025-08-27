大分市（午後6時20分ごろ） 大分県で落雷によるとみられる火事が相次いでいます。 火事があったのは、大分県別府市実相寺です。 消防によりますと、27日午後6時ごろ近くにいた人から「落雷で木から黒煙があがっている」と119番通報がありました。 火はその後付近の空き家にも燃え移ったということです。午後7時時点で消火活動が続いています。 県内では、杵築市でもほぼ同じ時間帯に「落雷で倉庫が燃えている」と 119番