2025年8月26日、韓国・ニュース1は「今年の分娩予定者は30万人を超える見通しで、6年ぶりに出生児が30万人台に回復すると見込まれる」と伝えた。国会予算政策処の推計によると、今年の分娩予定者は30万4000人で、前年（28万3000人）を上回る。実際に出生数が30万人に達した場合、19年（30万2676人）以来、6年ぶりの30万人台となるという。今年の分娩予定者は30〜34歳が14万3072人で最も多く、35〜39歳、25〜29歳、40〜44歳、20〜24