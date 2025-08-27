ユーチューバー・ヒカル（34）が27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）による“カウントダウン企画”をバッサリと切る場面があった。1カ月にもわたり、SNSで意味深なカウントダウンを行っていたヒカキン。今月13日には「明日は僕のYouTube人生の歴史に刻まれる日になると思います。間違いなく特別な日になるでしょう」と大々的に予告、そして当日には「YouTubeテーマソング2」と