国家電力投資集団（SPIC）は27日、世界で初となる出力660メガワット（MW）の超々臨界（USC）ダブルアーチ型石炭火力発電ユニットがすべて正常に運転を開始したと発表しました。このプロジェクトは「風力・太陽光・火力・蓄電の一体化」によるクリーンエネルギー事業で、「石炭火力＋新エネルギー」の組み合わせにより、それぞれの強みを補完しています。同ユニットは、無煙炭の高効率かつクリーンな燃焼という技術的課題を克服し、