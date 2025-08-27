?世界の田中?こと皇治（３６）がエキシビション戦で所英男（４８）と対戦すると発表した。皇治は格闘技イベント「ＨＥＡＴ５７」（９月２０日、愛知・刈谷市産業復興センター）に緊急参戦することが決まった。若手時代に主戦場にしていた、志村道場の志村民雄氏が代表を務める「ＨＥＡＴ」で「能登半島復興支援チャリティースペシャルエキシビションマッチ」として所と対戦。ルールは現在未定で、決定次第発表される。皇治は