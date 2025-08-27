ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「ＯＣＨＡＮＯＲＭＡ」（オチャノーマ）が２７日、東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場で、ＮＥＷシングル発売イベントを開催した。この日、ＯＣＨＡＮＯＲＭＡは両Ａ面の５ｔｈシングル「女の愛想は武器じゃない」「学校では教えてくれないこと」をリリース。リーダーの斉藤円香（２２）は「約１年ぶりのリリース。メンバー全員気合いが入っているので、いろいろ人にこのシン