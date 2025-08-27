ソフトバンクの今宮健太内野手（３４）が２７日の楽天戦（秋田）に「７番・遊撃」で先発出場し、史上４人目となる通算４００犠打を達成した。この日もつなぎ役としての役割を果たした。１点リードの４回、無死一塁で打席に立つと、バットを寝かせ２球目をきれいに転がした。走者を送り好機を拡大させると、その後の追加点へとつなげた。このバントで今宮は４００犠打を達成。２２日の日本ハム戦（エスコン）では通算１００本塁