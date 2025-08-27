◇プロ野球セ・リーグ DeNA-阪神(27日、横浜スタジアム)プロ初先発の阪神・早川太貴投手は5回無失点と好投。初勝利の権利を持って降板しました。この日は、育成出身選手として球団初となる先発マウンドに上がると、初回と2回を三者凡退に切って取ります。3回には、1アウトから石上泰輝選手に初めてフォアボールを与えます。その後送りバントと2度目のフォアボールで2アウト1、2塁とピンチを迎えますが、後続をライトフライに打ち取