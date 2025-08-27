All About ニュース編集部では、2025年8月15〜18日の期間、全国10〜60代の男女215人を対象に、「夏に行きたい滝（近畿地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、京都府で「夏に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。【7位までの全ランキング結果を見る】2位：金引の滝／58票京都府宮津市にある「金引の滝（かなびきのたき）」は、「日本の滝百選」にも選ばれた名瀑で、落差は約40m。水量が豊富で、二筋に分