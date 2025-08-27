「コメを買ったことがない」などと発言し辞任した江藤拓前農水相が、コメ政策などを議論する自民党の新たな組織のトップに就任しました。江藤拓前農水相：まさに農政は正念場を迎えている。このままこの状態を放置していては、生産現場も衰退の一途をたどってしまう。江藤氏は27日、自民党の新組織「農業構造転換推進委員会」の委員長に就任し、農業政策の取りまとめに意欲を示しました。江藤氏は「コメは買ったことがない」「売る