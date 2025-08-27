マジシャンは、元「ホームレス」その壮絶な半生 親族から受けた虐待、非行、そして自殺願望、、、壮絶な幼少期～思春期を乗り越え、今はマジシャンとして活躍する男性がいます。 ▼【画像を見る】▼【画像を見る】涙ぐむ母・圭子さん 岡山市出身の金関拓海さん（旧姓・現在は空先拓海さん【画像①】）、取材当時26歳でした。 全てに自暴自棄だった10代半ば。ホームレスとして橋の下で1年間暮らしていた