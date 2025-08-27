政府は、緊急時の国民保護や災害に備え、自衛隊や海上保安庁の航空機や船舶が平時から利用できる「特定利用空港・港湾」に、山口宇部空港（山口県）など４施設を追加指定する方針を固めた。近く関係閣僚会議で正式決定する。ほかに指定されるのは、仙台空港（宮城県）、青森空港（青森県）、青森港（同）。今後これらの施設では、戦闘機や護衛艦、大型巡視船が展開できるよう、政府予算で滑走路や駐機場、岸壁などを整備する。