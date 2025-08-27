【その他の画像・動画等を元記事で観る】 「たったひとりの君」と向き合い続ける”シンガーソングライター“seiza（セイザ）”が、8月27日にニューシングル「クリイムソーダ」を配信リリース。併せて同曲のMVが公開された。 ■MVでは“宇宙にある喫茶店”の世界観を表現 ニューシングル「クリイムソーダ」は、seizaがボーカロイドで2作目として2022年に投稿した楽曲のセルフカ