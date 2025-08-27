神奈川県内を走る東名高速道路で、ある現象をカメラが捉えました。雨が多いこの時期、特に注意が必要です。画面左側から来た白い車が車線変更した次の瞬間、白い車を覆い尽くすほどの大きな水しぶきを上げ、車体が見えなくなったのです。そして再び白い車を捉えた時には、スリップしたのでしょうか、横向きになっていました。目撃者は「（白い車が）水たまりにはまった時に、（水しぶきが）バッてこっちまで来て一瞬、前は見えなか