俳優・児玉泰次さんが、老衰のため、5月7日に死去していたことが明らかになった。82歳。27日、所属していた劇団俳優座が公式サイトで発表した。【写真】老衰で死去した児玉泰次さん同劇団は【訃報】として、「児玉 泰次（こだま たいじ）2025年5月7日 老衰の為82歳で逝去」と伝え、「生前のご厚誼を深謝いたし謹んでご報告申し上げます」「また本来であれば早速申し上げるべきところ ご通知が遅れましたこと 何卒ご容赦いた