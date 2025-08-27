「Wow!シグナル」は1977年、アメリカ・オハイオ州立大学のビッグイヤー電波望遠鏡が観測した正体不明の信号です。「地球外生命体が発信したシグナル」という説もあるWow!シグナルについて再調査した新たな研究により、信号がこれまでの推定以上に強力だったことや、やはり地球外の発信源から飛来した可能性が高いことなどが示されました。[2508.10657] Arecibo Wow! II: Revised Properties of the Wow! Signal from Archival Ohio