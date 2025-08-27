【サーティワン】から可愛さ眼福級の「新作アイス・ドリンク」がお目見え！ カラフルな色合いが映える期間限定のアイスやドリンクは、気分を上げたい休憩タイムにうってつけ。喉を潤したい時や、小腹を満たしたい時に味わってみませんか？ 今回はポケモンコラボのアイス、ソーダ系のドリンクといった、見逃せないメニューをご紹介します。 トッピングを乗せた華やかな「ポケモンサンデー ピカチュウ / パ