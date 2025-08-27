菊池はホームでは防御率2.30と安定しているのだが…(C)Getty Images今季ワーストの失点を喫し、ゲームを作ることが出来なかった。現地時間8月26日、エンゼルスの菊池雄星がグローブライフ・フィールドで行われたレンジャーズ戦に先発登板し、中盤までに6点を失う荒れた内容となり、4回81球で降板。3-7でエンゼルスが敗れ、菊池は敗戦投手に。シーズン9個目の黒星がついた。【動画】「かっこいい」「美しい」「可愛すぎる」菊池