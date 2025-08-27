国民民主党は7月に行われた参議院選挙の結果について「薄氷の勝利」とする総括を取りまとめた上で、野党間の候補者調整などを見直す必要がある認識を示しました。国民民主党 玉木代表 「一定の成果を出しているものの、実態としては薄氷の勝利であると認識しています」国民民主党は参議院選挙で、目標としていた16議席を上回る17議席を獲得しました。総括では、議席増に加えて比例獲得票数が野党第一党となったことなどを評価した