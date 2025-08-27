タレントのホラン千秋が、27日にインスタグラムを更新。新しい髪型でイメチェンした姿を公開し絶賛が相次いでいる。【別カット】気品ある笑顔が素敵なホラン千秋（3枚）4月にはド派手な金髪のショートカットになってファンを驚かせたホランだが、今回は「髪型がアップデートされました」とつづり、さらに髪が短くなった近影をアップ。サイドや襟足が刈り上げられたホランの美しい表情が多数収められている。この投稿にファン