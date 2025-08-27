グラビアアイドル柳瀬さき（37）が、8月18日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。“やなパイ”の愛称で知られる柳瀬、B100（Iカップ）W62H89の超絶ボディは歳を重ねても衰え知らずだ。 【写真】下からアングルの破壊力！ぴったりニット＆ノースリ 自身のインスタグラムに画像を掲載し「週刊プレイボーイみてね」とシンプルにアピールした。「週プレ」公式サイトにはインタビュӦ