「ＤｅＮＡ−阪神」（２７日、横浜スタジアム）阪神の育成ドラフト３位の早川がプロ初先発し、５回２安打無失点と好投し、プロ初勝利の権利を持って７７球で交代となった。緊張感を漂わせながらも初回から思い切って腕を振った。初回、蝦名を二直に打ち取ると、桑原を遊ゴロ。筒香も左飛に仕留めて、三者凡退で立ち上がった。三回は１死一、二塁を背負ったが、桑原を右飛に打ち取り、ピンチを切り抜けた。思わぬアクシデン