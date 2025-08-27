９月６日のハンドボール・リーグＨ開幕を前に、昨季３位のアランマーレ富山は２７日、富山市内で公開練習を行った。昨シーズンは結婚、出産のため、登録を抹消していたエース、横嶋彩（３５）が復帰。練習では別メニューとなったが、軽快な動きやパスワークを披露した。８月２２〜２４日の国民スポーツ大会北信越予選にも急きょ、出場して優勝に貢献。横嶋は「やっぱり楽しかったです。ウェートトレーニングの重量も徐々に増え、