アーティストのＭａｔｔが２７日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。インスタグラムに「ＬＡはプライベートで行ってきましたぁ」とつづり、プライベートでロサンゼルスを旅してきたことを報告。「楽しすぎて笑いすぎて美味しいもの食べすぎて大満足の旅でしたまたすぐに行きたいさーてお仕事がんばろううう」と記し、現地を満喫する様子をアップ。野球観戦に訪れた写真や、食事の写真などを投稿