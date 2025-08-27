県は、能登半島地震で液状化被害が発生した地域への対策を加速させるため、再液状化防止の維持管理費の大半を、県と被災した市で半分ずつ負担する方針を明らかにしました。これにより、想定されていた住民負担は大幅に軽減されることになります。去年の能登半島地震では氷見市や高岡市など県内5つの市で液状化被害が発生しました。これらの地域では、「地下水位低下工法」が有力な対策とされる一方、地域住民に長期的な負担がかか