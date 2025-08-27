きょうの県内は寒冷前線などの影響で砺波地方を中心に一時、激しい雨が降りました。一時は大雨警報が南砺市に出されたほか、落雷が原因ではないかとみられる火災や停電が発生しました。「ピカ！ゴロゴロゴロ」「雷がひっきりなしに鳴っています。雨も激しく降っています」たたきつけるように降る雨と鳴り響く雷。きょう午前11時すぎの南砺市福光地域です。福光地域の南砺市高宮では11時半すぎまでの1時間に49.5ミリの激しい雨が降