◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２７日・横浜）プロ初先発の阪神・早川太貴投手が５回２安打無失点と好投し、初勝利の権利をつかんでバトンを強力リリーフ陣につなげた。立ち上がりからユニホームの色が変わるほど汗をびっしょりかきながら、ＤｅＮＡ打線に強気で向かっていった。２回までパーフェクト投球。３回は２死一、二塁のピンチを粘って切り抜けた。４回に先頭・筒香にプロ初被安打となる左前打を献上。その後