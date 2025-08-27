◇セ・リーグ阪神―DeNA（2025年8月27日横浜）プロ初先発の早川が5回を無失点に抑える好投で交代した。初回、2回を3者凡退に封じると、3回は2死二塁を招くも桑原を右飛。4、5回も走者を背負いながら要所を締めて2安打、77球を投げた。打線が4回に2点を先制し、早川は勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りた。