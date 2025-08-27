映画「男はつらいよ」ファン感謝祭イベントが２７日、東京・葛飾区のＭＯＶＩＸ亀有で行われ、同作の山田洋次監督（９３）、笹野高史（７７）が登壇した。区役所の結婚相談係、ヤクザ、御前さまなどシリーズ中、計１２作で寅さんに出演している笹野。山田監督は「こういう俳優さんはありがたい。監督にとって助かる存在」と信頼を寄せる。「渥美清さんが言ったの。『笹野っておもしろいよ』って。それで実際に出ていた舞台を見