チワワのムサシはちーちゃんのお友達です。とても人懐っこくって、優しい性格です。 チワワでもどっしり構えていて、自分から寄ってきてくれるしとても愛嬌がよいんですよね。たくさん触らせてくれるので、色々な飼い主さんから可愛がられています。 そんなムサシは何故か大型犬には立ち向かっていきます。多分自分の事を大型犬だと思ってるよう。体は小さいけど心は大きい？ムサシなのでした。 まだまだ暑い日々が続きま