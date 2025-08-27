柏崎市ではブランド米「米山プリンセス」の収穫作業が始まっています。ことしは高温対策として一部の田んぼで早めに田植えを行った「米山プリンセス」。どんな味に仕上がったのでしょうか？黄金色に輝く稲穂…。柏崎市のブランド米「米山プリンセス」の稲刈りに挑戦したのアンバサダーで元タカラジェンヌの越乃リュウさんです。2018年にブランド化された「米山プリンセス」。1等米であること。食味の値が85点以上であること