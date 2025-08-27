活動自粛中の７人組ダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」のボーカル・今市隆二（３８）が、１０月４、５日に開催するグループデビュー１５周年記念ライブ（大阪・ヤンマースタジアム長居）を欠席することが２７日、分かった。この日、所属事務所の公式サイトで「今市隆二を除く６名で実施することになりました」と発表した。公式サイトで「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ１５ＴＨＡＮ