街をのみ込む大きな茶色の壁。アメリカ・アリゾナ州を大規模な砂嵐が襲いました。各地で目撃された自然の猛威。道路では次々と車がのみ込まれ、辺り一面、茶色い砂に覆われると突然、夜のように真っ暗となりドライバーたちは恐怖に包まれました。子供を学校に迎えに行く途中だった女性は、「砂嵐にのまれて何も見えないわ」と身動きが取れなくなってしまいました。アメリカ南西部の各地で、この時期よく見られる“巨大な砂嵐”。雷